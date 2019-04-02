Brezilya Milli Takımı’nın ve İngiltere Premier Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City’nin kalecisi Ederson Moraes, tam anlamıyla bir dövme delisi... Milli takım kampından döndükten sonra boş gününde soluğu dövmeci Adao Rosa’da alan Ederson, vücuduna yeni eklemeler yaptırdı.

Son dövmeleriyle sırtını tamamen kapatan tecrübeli file bekçisinin sırtında sanatını konuşturan Rosa da, bunları sosyal medya hesabından paylaştı. Ederson’a aslan, kartal ve bir futbol topunu tutan kaleci eldivenleri yapıldı. Sambacı, dövmeci Rosa’ya City’deki formasını hediye etti.