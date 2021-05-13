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Manchester City'li Aguero Barcelona'ya transfer oluyor

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Sergio Aguero, Barcelona'ya transfer oluyor. 32 yaşındaki futbolcunun 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Katalan ekibine imza atacağı iddia edildi.

13 Mayıs 2021, Perşembe 15:47 Son Güncelleme:
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Manchester City'li Aguero Barcelona'ya transfer oluyor

Avrupa devi Barcelona, transfer döneminin ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

İspanya'da yayın yapan AS Gazetesi'nin Mundo Deportivo ve La Vanguardia'ya dayandırdıığı habere göre, Manchester Ctiy'nin Arjantinli yıldızı Sergio Aguero, Barcelona'ya transfer oluyor. Katalan ekibinin Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçının ardından 32 yaşındaki golcü futbolcuya imza attıracağı ileri sürüldü.


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Kulübün en golcü ismi

Bu sezon sakatlıklarla boğuşam Sergio Aguero, Manchester City ile Premier Lig'de sadece 11 maçta yer alabildi ve 2 gol kaydetti. 2011 yılından beri Manchester ekibinin kadrosunda yer alan Arjantinli futbolcu, attığı 258 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

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