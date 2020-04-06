Manchester City'nin başarılı sağ beki Kyle Walker, olay yaratan son hareketi ile gündeme oturdu.

Geçtiğimiz salı günü Cheshire'da bir ev kiralayan ve iki eskort ile burada bir parti düzenleyen Kyle Walker, yaptığı hareket nedeniyle özür diledi.

Bu organizasyonu ayarlayan kişiye 2.200 Pound ödediği belirtilen Walker'e, bu kez de kulübü Manchester City tarafından bir para cezası uygulanacak.

Yaptığı açıklamada bir kulüp yetkilisi, "Futbolcular küresel anlamda rol modelleridir. Personelimiz ve çalışanlarımız Covid-19 ile mücadele etmek adına inanılmaz bir çaba ile destek sağlıyorlar. Kyle'ın yaptığı hareket, bu çabalara aykırı. İddiaları duyduğumuz anda büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Kyle'ın anında verdiği beyanı ve özürünü göz önünde bulundursak da bir disiplin prosedürünü uygulayacağı" ifadelerini kullandı.