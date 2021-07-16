Manchester City'den Grealish ve Kane için 200 milyon Euro
Manchester City'de transfer çalışmaları hız kazandı. Toplam 9 oyuncunun satış listesine eklendiği City'nin hedefinde Harry Kane ve Jack Grealish yer alıyor. Bu ikili için telaffuz edilen değer: 200 milyon Euro
Manchester City'de transfer çalışmaları hız kazandı. The Athletic'in paylaştığı habere göre Guardiola yönetimindeki takımdan toplam 9 oyuncunun satış listesine eklendiği City'nin hedefinde ise iki milli yıldız Harry Kane ile Jack Grealish'in yer aldığı belirtildi.
Bu ikili için 200 milyon Euro transfer bedelinin ortaya çıkabileceği ve bu nedenle 9 oyuncunun satış listesine eklendiği ifade edildi. İşte Manchester City'de takımdan ayrılması beklenen oyuncular:
Aymeric Laporte
Gabriel Jesus
Bernardo Silva
Lukas Nmecha
Pedro Porro
Yangel Herrera
Ivan Ilic