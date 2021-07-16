Manchester City'de transfer çalışmaları hız kazandı. The Athletic'in paylaştığı habere göre Guardiola yönetimindeki takımdan toplam 9 oyuncunun satış listesine eklendiği City'nin hedefinde ise iki milli yıldız Harry Kane ile Jack Grealish'in yer aldığı belirtildi.

Bu ikili için 200 milyon Euro transfer bedelinin ortaya çıkabileceği ve bu nedenle 9 oyuncunun satış listesine eklendiği ifade edildi. İşte Manchester City'de takımdan ayrılması beklenen oyuncular:

Riyad Mahrez

Raheem Sterling

Aymeric Laporte

Gabriel Jesus

Bernardo Silva

Lukas Nmecha

Pedro Porro

Yangel Herrera

Ivan Ilic



