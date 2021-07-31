Manchester City, İngilizlerin son dönemdeki önemli yıldızlarından Jack Grealish için kesenin ağzını açtı.

İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa'nın kadrosunda yer alan Jack Grealish için 100 milyon sterlin yaklaşık 117 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Villa'nın bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.









Rekor kırılacak

Transferin gerçekleşmesi halinde Grealish, hem Manchester City hem de İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Manchester United, 2016 yılında Juventus'tan 105 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak dönemin rekorunu kırmıştı.









26 maçta 18 gole katkı

25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 26 Premier Lig maçında 6 gol 12 asistlik performans sergilemişti. Grealish ayrıca, İngiliz milli takımıyla yer aldığı EURO 2020'de final oynama başarısı da göstermişti.