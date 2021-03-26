İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa giden Manchester City, bir sonraki transfer dönemi için hedefini belirlemiş durumda. Defansif bir orta saha transfer etmek isteyen Manchester City, Borussia Mönchengladbach'tan Denis Zakaria'yı istiyor.

The Sun'ın haberine göre Manchester City'nin Denis Zakaria için teklifi bile hazır. Manchester City'nin Denis Zakaria için yaklaşık 35 milyon Euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor.

Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2022'de bitecek oyuncunun da bu yaz takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarılıyor.