İngiltere Premier Ligi’nde şampiyon olan, Devler Ligi finalinde kupayı Chelsea’ ye kaptıran Manchester City, transferde iki bomba birden patlacak. City, Tottenham’ın forveti Harry Kane’den sonra Aston Villa’da harika bir sezonu geride bırakan Jack Grealish için de düğmeye bastı. Teknik direktör Pep Guardiola’nın, EURO 2020’de de İngilizler’in kadrosunda yer alan Grealish ve Kane’i ısrarla istediği bildirildi. 27 yaşındaki Kane için Tottenham’a 100 milyon Pound teklif eden City, kulübünün en az 150 milyon Pound istemesi sonrası pazarlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Oyuncuları ikna etti

Atak orta saha oynayan 25 yaşındaki Grealish için de 100 milyon Pound’u Villa’ya teklif eden Premier Lig’in son şampiyonu, bu teklife olumlu bir yanıt bekliyor. Şu an için kasasından toplamda 250 milyon Pound (Yaklaşık 3 milyar TL) çıkarması gereken City’nin, iki oyuncuyu da ikna ettiği konuşuluyor. (Not: 1 Pound=12,10 TL)