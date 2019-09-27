Leicester City'de bu sezon sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü'yle ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ada basını, 23 yaşındaki stoperin Ocak ayında Premier Lig'de son iki yılın şampiyonu Manchester City'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

The Guardian gazetesi, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Aymeric Laporte'un uzun süreli sakatlığının ardından stoper rotasyonu iyice daralan Pep Guardiola'nın Çağlar'ı gözüne kestirdiğini yazdı. Milli futbolcunun Leicester ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler