İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'yi ara transferde kadrosuna katmak istiyor. The Sun'ın haberine göre Barcelona ile henüz sözleşme uzatmayan Messi için Manchester City, devre arasında bir bonservis bedeli ödemeye razı.

Yaz aylarında Barcelona'daki mutsuzluğunu dile getirerek takımdan ayrılmak isteyen Messi için yine Manchester City iddiaları gündeme gelmiş fakat transfer o dönemde gerçekleşmemişti. Şimdi ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için Manchester City, devre arasında 50 milyon Pound düzeyinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Barcelona'nın da artan borcu nedeniyle sezon sonunda ücretsiz şekilde takımdan ayrılması gündemdeki Messi'nin devre arasında bonservis ile gidişine izin verebileceği aktarılmakta.

Messi'nin Manchester City'ye transfer olması durumunda İngiliz devi ile sözleşmeleri biten Pep Guardiola ve Sergio Agüero'nun da sözleşme uzatabilecekleri belirtiliyor.