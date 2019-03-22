Bundesliga devi Bayern Münih'in başkanlığını yürüten Uli Hoeness, Manchester City'nin transfer politikası ile çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. MMM'ye verdiği röportajda bir dönem birlikte çalıştıkları Pep Guardiola'nın kendisine söylediklerini aktaran 67 yaşındaki futbol adamı şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşım Pep, bir gün bana 100 milyon euroluk bir oyuncuyu transfer etmek istediğinde neler yaşandığını anlattı. Söylediğine göre oyuncunun birkaç videosunu izleyip şeyhin yanına koşuyor. Şeyh, akşam yemeğinde Pep'in kendisine gösterdiği videoyu izledikten sonra hemen parayı hazırlıyor. Ertesi günse petrolün musluğunu biraz açıp ödediği parayı geri alıyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler