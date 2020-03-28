İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Agüero'nun halefi olarak gördüğü Lautaro Martinez için harekete geçebilir.

Inter forması giyen Martinez'in adı uzun bir süredir Katalan devi Barcelona ile anılıyordu.

İtalyan basınından Tuttospor'un iddiasına göre Messi ile oynamak isteyen Lautaro Martinez için Guardiola'nın devreye girmesi işleri değiştirebilir.

Ancak Manchester City'nin bu transferi gerçekleştirmesinde iki yıl Şampiyonlar Ligi'nden men kararına yapılan itirazın etkili olabileceği belirtiliyor.



