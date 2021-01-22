Manchester City ve FaZe Clan Fortnite turnuvası

İngiliz futbol kulübü Manchester City ve Kuzey Amerika merkezli espor organizasyonu FaZe Clan, beraber bir Fortnite turnuvası düzenliyor. FaZe City Cup’ta FaZe Clan’ın Fortnite takımları ve içerik üreticilerinin yanı sıra Manchester City’nin orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne de yer alacak.

İşbirliği, Fortnite’ın “Kickoff Set” kozmetik setinin çıkışıyla aynı zamanda gerçekleşecek. Bu sette Manchester City de dâhil olmaz üzere 23 futbol kulübüne ait ürün bulunuyor. Turnuvada toplamda 100 oyuncu yarışacak ve katılımcıların her biri Manchester City oyun içi kostümüne erken erişebilecek.

Bunların yanı sıra şirketin oyuna futbol temasıyla eklediği şeyler arasında ünlü Brezilyalı futbolcu Pelé’nin ‘air punch emote’u da yer alıyor. Bu emote’ 23 Ocak’tan itibaren oyundan erişilebilecek.

Epic Games Küresel Ortaklıklar Başkanı Nate Nanzer şunları söyledi: “Futbol, oyuncularımızın Fortnite'ta görmek ve deneyimlemek istediklerini söylediği en popüler sporlardan biri. Dünyanın dört bir yanındaki Fortnite hayranlarına rekabetçi turnuvalarda karşı karşıya getirirken West Ham United ile olan ortaklığımızdan dolayı heyecan duyuyoruz.”

Hürriyet