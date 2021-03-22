Erling Haaland'ın olası transferi adına sık sık isimleri birlikte anılan Manchester City ve Borussia Dortmund, bu kez bir transfer adına karşı karşıyalar. Sunday Mirror'ın haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Almanya Bundesliga'nın iddialı takımlarından Borussia Dortmund, Groningen'in sol beki Gabriel Gudmundsson'u kadroya katmak istiyorlar.

21 yaşındaki sol bek ile iki takımın yakından ilgilendikleri belirtilirken Gudmundsson'un takımı Groningen ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. 2019'da Halmstads'dan Groningen'e transfer olan İsveçli oyuncu, burada sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri çekmeyi başardı.