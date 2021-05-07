Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şöyle; "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Finale yükselen Manchester City ve Chelsea kulüplerinin yöneticileri final öncesinde İstanbul'a gelerek Atatürk Olimpiyat Stadı'nda incelemelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile UEFA proje lideri Didier Andrist'in de katıldığı toplantılar gün boyu sürdü. Toplantılarda iki kulübün yöneticileri ile güvenlik, protokol, takımların İstanbul'a gelişi gidişi, antrenman alanları, maç sırasında ve öncesinde alınacak tüm Covid-19 tedbirleri görüşüldü. İki kulübün heyetleri, toplantıların ardından ülkelerine döndü."

İSTANBUL / DHA -