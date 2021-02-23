Etihad Stadyumu isminin yanı sıra COMS ya da Eastlands isimleriyle de bilinen bir stadyum olma özelliği taşımaktadır. Bu stadyum Manchester, İngiltere'de konumlanmıştır. Manchester futbol kulübünün ev sahipliğine aday olduğu ancak kazanama şansı elde edemediği ve 2000 yılı Yaz Olimpiyatları'nın bir parçası olarak tasarlanarak inşası yapılmış bir yapı olma özelliği barındırmaktadır.

Manchester City Stadı'nın adı nedir?

Manchester City Stadı, 2002 yılında düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları için yapımı hayata geçirilmiş olan bir yapıdır. Bu yapının inşası ise 110 milyon sterline mal olmuştur. Oyunların düzenlenmesinin ardından stadyum futbol sahasına dönüştürülmüştür.

Daha sonraki aşamada ise Main Road'tan buraya taşınmış olan Manchester City'nin evi olma niteliğine sahip hale gelmiştir. Manchester City furbol kulübü, 2003 yılında bu stadı 250 yıllığına kiralamıştır. 2011 senesinde isim haklarını ise Etihad almıştır. Bu kapsamda Manchester City Stadı, stadının adı Etihad Stadyumu olarak değiştirilmiştir.

Manchester City Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Etihad Stadyumu, 23 Haziran 2007 senesi itibarı ile 47.726 seyirci kapasitesine sahiptir. Bu kapasitesiyle, Premier League'in en büyük beşinci stadı olma özelliğine sahiptir. Stadın isim haklarını, Etihad Airways tarafından 150 Milyon Sterlin karşılığında 10 yıllığına satın alınmış durumdadır. Bu doğrultuda Etihad Airways, stadın adının Etihad Stadium olarak değiştirmiştir.

Manchester City maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden biri olan Manchester City, maçlarını evi niteliğine sahip durumdaki Etihad Stadında oynamaktadır. Bu doğrultuda taraftarlarını yine bu stadyumda ağırlamaktadır.