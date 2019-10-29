İngiltere Premier Ligi’nde şok Wolverhampton yenilgisi sonrası yeniden seri yakalayan ve Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yaparak grubunda zirvede yer alan Manchester City oldukça formda. Bu sezon oynadığı resmi maçlarda kaybettiği Wolverhampton maçı dışında her maçta gol bulan M.City, maçın net favorisi. Savunmacı Zinchenko’nun sakatlığının devam ettiği ev sahibinde İlkay Gündoğan dinlendirilebilir.

Premier Lig’de zaten iyi bir sezon geçirmeyen Southampton, cuma akşamı evinde Leicester City karşısında tarihi bir yenilgi alırken, antrenör Ralph Hassenhuttl bütün sorumluluğu aldığını açıkladı. Mutlaka bu hezimeti unutturmak için bir şeyler yapmalılar. Sol bek Ryan Bertrand’ın cezalı olduğu konuk ekipte Cedric Soares ve Moussa Djenepo’nun sakatlıkları var.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Southampton, M.City deplasmanında oynadığı son 9 maçın 8’ini kaybetti.

• M.City Lig Kupası’nda 13 maçtır kaybetmiyor.

• M.City, Southampton ile oynadığı son 5 maçı da kazandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Manchester City’nin maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %35’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise alt/üst oyunu. Misli.com üyelerinin yaklaşık %18’den fazlası maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor.



