Manchester City - Southampton maç sonucu: 2-1

Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Manchester City, Southampton'ı konuk etti. Liverpool'u takibini sürdüren ve puan kaybına tahammülü olmayan City, taraftarı önünde adeta ecel terleri döktü.

Henüz 13'de James Ward-Prowse'un golüyle geriye düşen Guardiola'nın öğrencileri, bir türlü beraberlik golünü bulamadı ve ilk devre konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci devre Southampton kalesini abluka altına alan yıldızlar topluluğu, 70'de Agüero ile golü buldu. Walker'ın asistinde topu meşin yuvarlaktan içeri gönderen Arjantinli yıldız, takımına eşitliğe getirdi.

Golün ardından hakimiyeti tamamen eline alan Manchester ekibi, 86'da öne geçti. Agüero'nun golünde asist yapan Walker, bu sefer ağları sarstı ve altın değerindeki 3 puanı takımına getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından City, 25 puana ulaştı ve lider Liverpool'un 6 puan gerisinde haftayı 2. sırada kapattı. Düşme hattında yer alan Southampton ise 8 puanla 18. sırada kaldı.