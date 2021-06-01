Manchester City, Sergio Ramos için devreye girdi

İspanyol devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Real Madrid ile Sergio Ramos arasındaki görüşmelerde bir anlaşma sağlanamazken yıldız oyuncu için şimdi de İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin devreye girdiği belirtiliyor.

Sergio Ramos, Real Madrid'den iki yıllık sözleşme talebinde bulunurken İspanyol devinin bir yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu aktarılıyor. Anlaşma noktasından uzaklaşılması nedeniyle Ramos ile PSG'nin ilgilendiği belirtilmekteydi.

ESPN'in haberine göre ise şimdi de Manchester City, devreye girdi. Premier Lig'in son şampiyonunun yıldız oyuncunun talep ettiği şekilde iki yıllık bir sözleşme önereceği aktarılıyor.



