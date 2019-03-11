Manchester City - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi Manchester City sahasında Alman ekibi Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-2 kazanan İngilizler bu avantajı kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Schalke 04 ise İngiltere deplasmanında turu geçmek istiyor. Peki, Manchester City - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Mahchester City aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna tam gaz devam ediyor. F Grubunu lider tamamlayan Guardiola'nın öğrencileri son 16 turu ilk maçında 3-2 deplasmanda yendiği Schalke 04 ile bu kez kendi sahasında karşılaşacak. Manchester City bu avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Schalke 04 ise İngiltere deplasmanında sürpriz peşinde olacak.
Manchester City - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta?
12 Mart Salı günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Manchester City - Schalke 04 muhtemel 11'ler...
Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, B.Silva, Gundogan, D. Silva, Sterling, Aguero, Leroy Sane
Schalke 04: Fahrmann, Mattondo, Stambouli, S. Sane, Nastasic, Oczipca, McKennie, Serdar, Bentaleb, Mendyl, Uth
Manchester City - Schalke 04 maçının hakemleri...
Hakem: Carlos Del Cerro (ESP)
Yardımcı hakemler: Juan Yuste (ESP), Roberto Alonso (ESP)
VAR Hakemi: Alejandro Hernandez (ESP)
AVAR hakemi: Juan Martinez Munuera (ESP)
Dördüncü hakem: José María Sanchez Martinez (ESP)