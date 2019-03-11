İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Mahchester City aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna tam gaz devam ediyor. F Grubunu lider tamamlayan Guardiola'nın öğrencileri son 16 turu ilk maçında 3-2 deplasmanda yendiği Schalke 04 ile bu kez kendi sahasında karşılaşacak. Manchester City bu avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Schalke 04 ise İngiltere deplasmanında sürpriz peşinde olacak.

Manchester City - Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta?

12 Mart Salı günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Manchester City - Schalke 04 muhtemel 11'ler...

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, B.Silva, Gundogan, D. Silva, Sterling, Aguero, Leroy Sane

Schalke 04: Fahrmann, Mattondo, Stambouli, S. Sane, Nastasic, Oczipca, McKennie, Serdar, Bentaleb, Mendyl, Uth

Manchester City - Schalke 04 maçının hakemleri...

Hakem: Carlos Del Cerro (ESP)

Yardımcı hakemler: Juan Yuste (ESP), Roberto Alonso (ESP)

VAR Hakemi: Alejandro Hernandez (ESP)

AVAR hakemi: Juan Martinez Munuera (ESP)

Dördüncü hakem: José María Sanchez Martinez (ESP)