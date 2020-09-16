Manchester City savunmaya servet harcayacak

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, son yıllarda savunma hattına harcadığı bonservis bedelleri ile dünyadaki birçok ülkenin savunma sanayisine yaptığı yaptırımı geride bıraktı. Mavililer, şimdi ise bu transferlere bir yenisini daha ekleyecek. İngiliz ekibi, Atletico Madrid'in 25 yaşındaki stoperi Jose Gimenez'e 85 milyon Pound ödemeye hazır.