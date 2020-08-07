Manchester City - Real Madrid ne zaman kaçta hangi kanalda canlı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki en zorlu eşleşmelerden olan Manchester City - Real Madrid mücadelesinin rövanşı bu gece oynanacak. Pandemi süreci nedeniyle aylarca ara verilen Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanacak zorlu 90 dakika son 8'e kalan tarafı da belirleyecek. İlk maçta 2-1'lik skorla kazanan City avantajlı taraf. Juventus - Lyon maçının da oynanacağı gecede futbolseverlerin daha fazla ilgi göstermesi beklenen City - Real Madrid mücadelesinin hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanayacağı bilgisi ve diğer detayları haberimizin devamında aktarıyoruz.

City - Real hangi kanalda?

Guardiola ve öğrencilerinin ilk maçtakı 2-1'lik skor avantajıyla sahaya çıkacağı mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. City - Real Madrid maçı saat 22.00'den itibaren beinsports 1 kanalından canlı ve naklen ekranlara gelecek.



