Manchester City - Real Madrid ne zaman kaçta hangi kanalda canlı?
Şampiyonlar Ligi hasretinin son bulacağı gecede, Avrupa'nın iki devi Manchester City ile Real Madrid rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Son 16 turunun rövanşında karşı karşıya gelecek iki ekipten tur için ajantajlı olan taraf Manchester City. İlk maçı 2-1 kazanan Guardiola ve öğrencileri, İngiltere'de avantajını koruyup son 8'e kalmayı planlıyor. City - Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunun yanıtları ile bilinmesi gereken tüm detayları aktarıyoruz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turundaki en zorlu eşleşmelerden olan Manchester City - Real Madrid mücadelesinin rövanşı bu gece oynanacak. Pandemi süreci nedeniyle aylarca ara verilen Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanacak zorlu 90 dakika son 8'e kalan tarafı da belirleyecek. İlk maçta 2-1'lik skorla kazanan City avantajlı taraf. Juventus - Lyon maçının da oynanacağı gecede futbolseverlerin daha fazla ilgi göstermesi beklenen City - Real Madrid mücadelesinin hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanayacağı bilgisi ve diğer detayları haberimizin devamında aktarıyoruz.
City - Real hangi kanalda?
Guardiola ve öğrencilerinin ilk maçtakı 2-1'lik skor avantajıyla sahaya çıkacağı mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. City - Real Madrid maçı saat 22.00'den itibaren beinsports 1 kanalından canlı ve naklen ekranlara gelecek.