Manchester City ve Paris Saint Germain arasında İngiltere'de oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçı öncesinde Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Manchester City maçı öncesi Paris Saint-Germain'in kaldığı oteli ziyaret eden Ferguson, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yemek yedi. İngiliz basınında yer alan habere göre Pochettino, efsane teknik adamdan City'yi eleyebilmek için tavsiyeler aldığı iddia edildi.

79 yaşındaki futbol adamı, 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi eşliğinde otelden ayrıldı.

Dev maç saat 22.00'de

İki takım arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. İlk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Manchester City, final için avantajlı olan taraf.

(Not: Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır)