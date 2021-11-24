Şampiyonlar Ligi'nde bu gece harika bir maça tanıklık edeceğiz. A Grubu'nda Devler Ligi'nin favorileri arasında yer alan Manchester City ile PSG, bu kez İngiltere'de paylaşacak. City, 9 puanla lider, PSG de 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İki takımın Paris'teki kapışmasında kazanan, 2-0'lık skorla PSG olmuştu. Hatta Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski hocası Pep Guardiola'nın çalıştırdığı City'ye gidebileceği konuşulan Lionel Messi, Fransız ekibi adına ilk golünü ilk mücadelede atmıştı. Ev sahibine liderliğini korumak için beraberlik yetiyor, aynı zamanda kazanması halinde bir üst tura lider olarak gidiyor. PSG kazanırsa, son haftaya zirvede olarak çıkma fırsatını yakalayacak. PSG'de sakatlar Draxler ve Letellier, City'de de Kevin De Bruyne ile Torres kesin yok. Grubun diğer maçında da 4 puanlı Club Brugge, aynı saatte 1 puanlı sonunca RB Leipzig'le karşılaşacak.

Manchester City-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City-PSG maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

PSG formasıyla ilk golünü İngiliz ekibine karşı ilk maçta atan Arjantinli süperstar, bu sezon Kupa 1'de 3 kez ağları havalandırdı.

Manchester City-PSG muhtemel 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, İlkay, Mahrez, Foden, Sterling

PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Gueye, Paredes, Verratti, Neymar, Messi, Mbappe