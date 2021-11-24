Son olarak Premier Lig'de Everton'ı 3-0'la geçen Manchester City; hem Paris'teki maçın rövanşını almak, hem de A Grubu'ndaki liderliğini perçinlemek istiyor. Kevin De Bruyne koronavirüs karantinasında, Jack Grealish'in durumu maç saatinde netleşecek. Ferran Torres hala sakat. TD Pep Guardiola, Everton karşısında Cole Palmer ile maça başlamıştı. 2002'li genç oyuncu son antrenmanda da takımla birlikteydi ancak bu kez ilk 11'de değil yedek kulübesinde olması bekleniyor. Hücum üçlüsü "Mahrez, Foden & Sterling" olacaktır. De Bruyne yerine orta alanda yaratıcılık kısmını Bernardo Silva halledecektir. İlkay Gündoğan ileri/geri çalışır, orta alanın savunma yükünü Rodri üstlenir.

MANCHESTER CITY - PSG MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Grubun ilk maçında, Paris'te 2-0 kazanan PSG; Brugge ve Leipzig deplasmanlarında puan kaybı yaşadığı için ilk 4 maçı 8 puanla 2. sırada geçti. Yazın transfer olduğunda büyük ses getiren ancak sakatlığı nedeniyle şu ana kadar 1 dakika bile süre almayan Sergio Ramos, ilk kez maç kadrosunda yer aldı ve deplasman kafilesinde takımla birlikteydi. 14 hafta sonunda 12 galibiyet ve topladığı 37 puanla Ligue 1'de açık ara liderliğini sürdüren PSG'de Rafinha ve Julian Draxler sakatlıkları sebebiyle Manchester'a götürülmedi. Juan Bernat ve Layvin Kurzawa takımla çalışmalara başlamıştı ancak tam olarak hazır olmadıkları için Paris'te bırakıldı. TD Mauricio Pochettino'nun ismi, Manchester'ın kırmızı tarafıyla; Manchester United ile anılıyor. Kendisine bu soru soruldu ve Arjantinli teknik adam; "Sir Alex Ferguson ile tanışmak istediğimi söylemem başka noktalara çekildi, burada mutluyum..." dedi. Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe ile çalışıp mutlu olmamak düşünülemez zaten...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City başında çıktığı son 17 maçın 14'ünü kazandı. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- PSG'nin oynadığı son 7 maçın 6'sı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (7 maç - 24 gol)

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Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor. Manchester City ile PSG'yi karşı karşıya getirecek bu Şampiyonlar Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Manchester City kazanır" tercihine 1,42 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,50'den oynayabilirsiniz. "PSG kazanır" tercihi diğerlerinde 4,20 iken Misli.com'da 4,41!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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