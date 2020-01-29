Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Lig kupası Manchester derbisine sahne olacak. Manchester City 3-1 kazandığı maçın rövanşında bu kez sahasında Mahchester United'ı konuk edecek. Peki, Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İngiltere Lig kupası yarı final ikinci maçında Manchester derbisinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan City bu avantajı kullanarak adını finale yazdırmak istiyor. Manchester United ise deplasmanda rakibi karşısında kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor.
Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Etihad'da oynanacak ve saat 22:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Manchester City - Manchester United muhtemel 11'ler...
Manchester City: Bravo, Walker, Fernandinho, Garcia, Mendy, Bruyne, Rodrigo, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams, Matic, Fred, Greenwood, Mata, James, Matrial