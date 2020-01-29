İngiltere Lig kupası yarı final ikinci maçında Manchester derbisinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan City bu avantajı kullanarak adını finale yazdırmak istiyor. Manchester United ise deplasmanda rakibi karşısında kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor.

Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad'da oynanacak ve saat 22:45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Manchester City - Manchester United muhtemel 11'ler...

Manchester City: Bravo, Walker, Fernandinho, Garcia, Mendy, Bruyne, Rodrigo, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams, Matic, Fred, Greenwood, Mata, James, Matrial



