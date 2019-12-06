Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de 16. haftanın en önemli maçında Manchester derbisinde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan iki takımda bu dev mücadeleyi kazanmak istiyor. Peki, Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Tüm dünyanın gözü kulağı İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanacak Manchester derbisinde olacak. Şampiyonluk yarışında geride kalan iki dünya devi Manchester City ve Manchester United karşı karşıya gelecek. Guardiola'nın öğrencileri ev sahibi olmanın avantajını kullarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Manchester United ise güçlü rakibini deplasmanda yenmenin planlarını yapıyor. İki takımda da önemli eksikler dikkat çekiyor.
Manchester City - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
7 Aralık Cumartesi günü Etihad Stadı'nda saat 20:30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Manchester City - Manchester United muhtemel 11'ler
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, Bruyne, Rodrigo, David Silva, Bernardo Silva, Jesus, Sterling
Manchester United: De Gea, Bissaka, Lindelöf, Maguire, Young, Fred, McTominay, James, Lingard, Rashford, Greenwood
Ev sahibi takımda Leroy Sane, Laporte ve Agüero sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Manchester United'da ise Bailly, Mensah, Pogba, Dalot, Martial ve Matic'in sakatlıkları bulunuyor.