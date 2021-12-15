Manchester City-Leeds United maç sonucu: 7-0!

İngiltere Premier Ligi'nin 17. haftasında lider Manchester City, Leeds United'ı konuk etti. Pep Guardiola'nın öğrencileri tarihe geçecek bir sonuçla Leeds United'ı 7-0 devirdi.

İki yarıda da City fırtınası

Maça hızlı başlayan City 8'de Philip Foden, 13'te Jack Grealish ve 32'de Kevin de Bruyne'nin golleriyle ilk devreyi 3-0 önde kapattı. İkinci 45 dakikada da Manchester City fırtınası esti. 49'da Riyad Mahrez farkı 4'e çıkartırken, 62'de De Bruyne kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. Mücadelenin son bölümünde ise Manchester ekibinin savunmacıları sahneye çıktı. 74'te John Stones ve 78'de Nathan Ake attıkları gollerle maçın skorunu belirledi: 7-0.

Tarihin en farklı galibiyetlerinden

Futbol tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini alan Manchester City bu sonuçla puanını 41'e yükseltti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Marcelo Bielsa'nın Leeds'i ise 16 puanda kaldı.

Guardiola: Bielsa hayranlık duyduğum kişidir

Bilindiği üzere Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola daha önce verdiği röportajlarda Leeds United Teknik Direktörü Marcelo Bielsa için, "Muhtemelen dünya futbolunda en çok hayranlık duyduğum kişidir. Takımlarım ondan daha fazla kupa kazandı, ancak oyun bilgisi ve antrenman seansları da dahil olmak üzere pek çok şey açısından hala ondan uzaktayım" ifadelerini kullanmıştı.