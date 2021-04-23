Manchester City, Kayky transferini resmen bitirdi!

İngiltere Premier Lig’in zirvesindeki Manchester City, Brezilyalı forvet oyuncusu Kayky’yi Fluminense’den transfer etti.

Manchester City’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, iki kulübün Kayky’nin transferi konusunda anlaştığı, 17 yaşındaki futbolcunun yıl sonuna kadar Fluminense’de oynamaya devam edeceği belirtildi.

‘Sol ayaklı Neymar’ olarak lanse edilen genç futbolcu 2022’ye kadar takımı Fluminense’de kalacak ve daha sonra Premier Lig’in yolunu tutacak.

Kayky’nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 10 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini, sözleşme süresinin de 5 yıl olduğunu öne sürdü. Brezilya'da 'sol ayaklı Neymar' olarak tanınan Kayky, hızı ve tekniği ile ön plana çıkıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; City, bu transfer için Fluminense’ye 10 miyon Euro + bonuslar ve 20% sonraki satıştan pay verecek.

Bu sezon 6 maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan futbolcu, tekniğinin yanı sıra sürati ve bitiriciliğiyle de ön plana çıkıyor.



