Manchester City ile Juventus arasında Locatelli yarışı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sözleşmesi sona eren Brezilyalı orta sahası Fernandinho ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Daily Mail'in haberine göre Manchester City, Fernandinho sonrasında oluşacak boşluğu Sassuolo'dan Manuel Locatelli ile kapatmak istiyor.

Sassuolo formasıyla yıldızlaşan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncu ile ilgilenen bir diğer dev kulüp ise Juventus... Yaz aylarında Manchester City ve Juventus'un bu transfer adına bir rekabet yaşamaları beklenirken Locatelli'yi 2019'da 12.5 milyon Euro karşılığında Milan'dan transfer eden Sassuolo'nun 45 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep edeceği belirtiliyor.