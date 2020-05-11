Manchester City, Houssem Aouar için görüşmelere başladı

İngiliz devi Manchester City, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında uzun süredir izlediği Lyon'un yıldızı Houssem Aouar için görüşmelere başladı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 10:00 Son Güncelleme:
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Manchester City, Houssem Aouar için görüşmelere başladı

Avrupa kupalarından men cezasına yaptıkları itirazın nasıl sonuçlanacağı merak edilen Manchester City'de yine de transfer çalışmaları durmuyor. 

Telefoot'un iddiasına göre Manchester City, Houssem Aouar için Fransız ekibi Lyon ile transfer görüşmelerine başladı. 

Gazeteci Julien Maynard, City'nin oyuncuyu uzun zamandır izlediğini ve şimdi resmi olarak görüşmelerin başladığını belirtti. 

Lyon'un 21 yaşındaki yıldızı için Arsenal, Chelsea ve Liverpool gibi diğer Premier Lig devlerinin de devrede olduğu aktarılıyor. 

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