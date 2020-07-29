Manchester City hakkında CAS 93 sayfalık raporunu açıkladı

UEFA'nın Manchester City'ye verdiği 2 yıllık Avrupa'dan men ayrıca 30 milyon euro'luk para cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan dönmüştü. CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırmış ancak para cezasını ise 10 milyon euro'ya düşürmüştü. Manchester City'nin sona eren dava sürecinin ardından CAS, 93 sayfalık bir rapor yayınladı.

CAS'ın yayınladığı raporda UEFA'nın iddialarının asılsız olmadığını ancak Manchester City'nin gizli sponsorluk anlaşmaları yaptığına dair yeterli derecede kanıt olmadığı belirtildi.

Trabzonspor'un da CAS başvuru sonucunun bu hafta içinde açıklanması bekleniyor