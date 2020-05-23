Son 16 turu ilk maçında Real Madrid'i 2-1 mağlup eden City, rövanş karşılaşmasını koronavirüs nedeniyle oynayamamıştı.

UEFA, devler liginin Temmuz veya Ağustos ayında yeniden oynanmasını gündemine getirdi.

Manchester City'nin yıldız defans oyuncusu Benjamin Mendy, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mendy, en büyük hayalinin takım arkadaşlarıyla beraber Maviler'e ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmak olduğunu söyledi.

Madrid'e karşı ilk maçta iyi bir oyun sergilediklerini aktaran 25 yaşındaki sporcu, hala önlerinde oynanmamış bir rövanş maçı olduğunun da altını çizdi.

UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymadığı için 2 yıl men cezası verilen Manchester City, CAS'a başvurmuştu.

CAS önümüzdeki ay City'nin itirazını incelemeye alacak.