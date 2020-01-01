Yeni yılın ilk günü Premier Lig maçlarıyla başlıyor. Manchester City’nin Everton’u konuk edeceği karşılaşmanın heyecanına canlı bahis ve daha birçok yeni oyun seçeneğiyle her zaman olduğu gibi Misli.com’da ortak olabileceksiniz.

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Manchester City bir maç fazlasına rağmen lider Liverpool’un 14 puan gerisinde kaldı. Wolverhampton karşısında yaşadıkları şok yenilgiyi Sheffield United’ı 2-0’la geçerek telafi etmeye çalıştılar. Ancak Liverpool’un Boxing Day’i kayıpsız geçmesi Mavililerin son umutlarının da tükenmesine yol açtı. Premier Lig’de şu ana kadar çıktığı 20 maçta şimdiden 5 mağlubiyet alan Manchester City geçtiğimiz 2 sezondaki performansından epey uzak. Ev sahibinde Leroy Sane ve Aymeric Laporte’nin sakatlığı devam ederken antrenman eksikliği bulunan David Silva’nın da maça yetişmesi zor görünüyor.

Teknik direktör konusunda yıllardır yüzü gülmeyen Everton ise son olarak Carlo Ancelotti ile anlamıştı. Liverpool’a kaybettikten sonra Duncan Ferguson ile maçlara çıkan Merseyside ekibi Chelsea’yi yenerken Manchester United ve Arsenal ile berabere kalmıştı. Ancelotti geldikten sonra da Burnley ve Newcastle’ı mağlup eden konuk ekip 25 puanla 10. sıraya kadar yükseldi. Hem Ancelotti hem de Everton önümüzdeki haftalar için ortaya iddia koyabilme adına son şampiyonu yenmenin hesabını yapıyor. Burnley karşısında 5’li savunma deneyen teknik adam City’nin hücumcularını durdurmak için aynı yola başvurabilir. Everton’nın eksikleri ise Morgan Schneiderlin, Alex Iwobi ve Andre Gomes olarak görünüyor.

CANLI BAHİSTE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Manchester City’nin ligdeki son 10 maçının 9’unda ilk yarı gol atıldı.

- Manchester City’nin ligdeki son 10 maçının 9’u 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Everton’un ligdeki son 10 maçının 7’si karşılıklı golle tamamlandı.

- Everton ligde şu ana kadar çıktığı 20 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp geri kalan 6 maçı kaybetti.

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Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si ev sahibi Manchester City’nin galibiyetini tercih ediyor. Diğer öne çıkan bahislerde ise 2.5 gol üzeri ve karşılıklı gol olur seçenekleri göze çarpıyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ

City’de Ederson’un dönüşü olumlu bir gelişme. Geçtiğimiz Pazar Sheffield’ı 2-0 yenen Manchester City’nin artık yarışta daha fazla kredisi kalmadı. Ancelotti ise iyi bir başlangıç yaptı. Etihad’da bir kez daha yüksek tempolu bir maç bekliyorum. 2.5 gol barajı aşılacaktır.