UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi oldu. İspanya'da oynanan ilk maçta Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Chelsea, evinde ağırladığı rakibini 28'inci dakikada Timo Werner ve 85. dakikada Mason Mount'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde iki İngiliz kulübü kupa mücadelesi verecek.

Tarihteki 3. İngiliz finali

Şampiyonlar Ligi Finali'nde 3. kez İngiliz takımları karşı karşıya gelecek. İlk olarak 2008 yılında Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşmış, penaltılarda Maviler'e 6-5 üstünlük kuran Kırmızı Şeytanlar mutlu sona ulaşmıştı.

2019 yılında ise Liverpool, Tottenham'ı 2-0 mağlup etmiş ve Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.