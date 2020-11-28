Manchester City - Burnley maç sonucu: 5-0

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, Burnley'yi Etihad Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmaya City etkili başladı ve dakika 6'da Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi golden sonra ataklarına devam etti. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Riyad Mahrez bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının skorunu belirleyen gol dakika 41'de Benjamin Mendy'den geldi: 3-0.

İkinci yarıda da Manchester akınları devam etti. Dakika 66'da bu kez topu filelere gönderen isim Ferran Torres oldu. City bu golle durumu 4-0'a getirdi.

Maçın gol perdesini 69. dakikada kendisinin 3 takımının 5. golünü kaydeden Riyad Mahrez kapattı: 5-0. Cezayirli futbolcu hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.

Manchester City bu galibiyetle 15 puanla 8. sırada yer alırken; Burnley 5 puanla 17. sırada kaldı.