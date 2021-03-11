Şampiyonlar Ligi'nde 16 Mart'ta oynanacak olan Manchester City- Borussia Mönchengladbach karşılaşması, İngiltere ve Almanya arasındaki koronavirüs protokolü nedeniyle ilk maçta olduğu gibi yine Macaristan’da oynanacak.

Rövanş da başkent Budapeştepe'de yer alan Puskas Arena'da gerçekleştirilecek. İlk maçı, City 2-0’lık skorla kazanmıştı.