Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Ali Bey Senior Açık Tenis Turnuvası, 22 ülkeden 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

8'inci Ali Bey Senior Açık Tenis Turnuvası Grade-3 kategorisi, Manavgat'a bağlı Kızılağaç turizm bölgesinde düzenlendi. Turnuvaya 22 ülkeden 130 tenisçi katılırken, 6 kortta günde 30 karşılaşma yapıldı. Kadınlarda 40- 50- 55- 60, erkeklerde ise 35- 40- 45- 50- 55- 60 ve 65 yaş grubundan katılımcılar tekler, çiftler, karışık çiftler ve kaybedenlerin katıldığı teselli dallarında yarıştı. Turnuva dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

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