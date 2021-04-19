MANAVGAT, (DHA)- KEMER'de düzenlenen 2021 Yılı Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, 125 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Manavgat Belediyesi'nin genç güreşçisi 19 yaşındaki Efe Kölebaş, turnuva sonunda Güreş Milli Takımı'na girmeye hak kazandı.

Manavgat Belediyesi'nin güreşçisi Efe Kölebaş, Kemer'de düzenlenen Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonluğu kazanmasının ardından Türkiye Güreş Milli Takımı'na da girmeyi başaran genç güreşçi, 3 Mayıs'ta Rusya'da yapılacak olan Uluslararası Güreş Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Müsabakalara, Manavgat Belediyesi'nin güreşçileri olan Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı ve Bayram Ertan'la antrenman yaparak hazırlanan Efe Kölebaş, daha önce yıldızlar kategorisinde Türkiye 1'incliği ve 3'üncülüğün yanı sıra, Türkiye gençlerde 3, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 3, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde 1, Kırkpınar Yağlı Güreşleri orta boyda 1, 2 ve 3'üncü olma başarısını da göstermişti. Şampiyon güreşçi Efe Kölebaş, gösterdiği başarılarda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in büyük emeği ve desteği olduğunu belirterek, Başkan Şükrü Sözen'e, ata sporuna sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

'GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI MANAVGAT'TA YETİŞİYOR'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, genç güreşçinin şampiyon olmasından dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, "Yarınlarımızın başpehlivanlarının Manavgat'ta yetişiyor olması bizleri oldukça mutlu ediyor. Genç güreşçimiz Efe Kölebaş'ın Türkiye Şampiyonu olarak Güreş Milli Takımı'nda ülkemizi temsil edecek olması ise bizim göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Ata sporunu seven bir toplum olarak, gençlerimize, sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Manavgat Belediyesi, şampiyonlar yetiştirmeye devam edecektir. Genç sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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