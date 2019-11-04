Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta oynanan karşılaşmada Manavgat Belediyespor, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gençlik ve Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.

Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta lider durumda olan Manavgat Belediyespor, Gazi Atatürk Stadı'nda oynanan ve Anıl Furkan Liman, Ali Cem Zorbay ve Mehmet Ayberk İbiş hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 14'üncü dakikada Fatih'in attığı golle 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Manavgat Belediyespor 78'inci dakikada yine Fatih Gümüşel'in attığı golle skoru 2-0 yaptı. Mehmet Akif Ersoy Gençlik ve Spor Kulübü 88'inci dakikada Emin İnce ile bir gol buldu ve skor 2-1'e geldi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manavgat Belediyespor puanını 19'a çıkartarak liderliğini devam ettirdi. MAKÜ Spor ise 4 puanla son sırada yer aldı.

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