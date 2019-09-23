Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup ilk hafta karşılaşmasında Manavgat Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kepez Belediyespor'u 3-0 yendi.

Spor Toto BAL 7'nci Grup birinci hafta karşılaşmasında Manavgat Belediyespor ile Kepez Belediyespor, Manavgat Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Berkan Çetin, Emre Karagel ve Ramazan Resuloğlu hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşma Manavgat Belediyesporlu oyuncuların vuruşuyla başladı. İlk dakikalardan itibaren atak oyun sergileyen Manavgat Belediyespor'da 21 ve 26'ncı dakikalarda Emrah ve Oğuzhan gol fırsatlarını değerlendiremedi. 41'inci dakikada Engin'in sağdan getirerek ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran Muhammed fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayınca ilk yarı Manavgat Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi olarak devam ederken, Manavgat Belediyesporlu oyuncuların atakları gol getirmedi. 79'uncu dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar gelen Engin'in ortasında Emrah da düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0'a taşıdı. 83'üncü dakikada gelişen Manavgat Belediyespor atağında, sol kanattan yapılan ortaya ayak koyan Ayvaz maçın skorunu ilan etti: 3-0. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca Manavgat Belediyespor sahadan 3-0 galibiyet ve 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Karşılaşma öncesi takımlarına destek vermek üzere stadı dolduran Manavgat Belediyesporlu taraftarlar, hem Manavgat Belediyespor hem de Kepez Belediyesporlu oyuncuları tribünlere çağırarak tezahürat yaptı. Oyuncular da taraftarlara alkışlarla teşekkür etti. Oyun süresince küfürlü tezahüratta bulunmayan taraftarlar, sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganını attı.

Karşılaşmada keyifli bir futbol izlediklerini ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Güzel bir başlangıç yaptık. Taraftarımız her zamanki gibi takımını sahiplendiğini gösterdi. Seyircilerimize, futbolcularımıza ve teknik kadroya teşekkür ediyorum. Bu seneki hedefimiz şampiyonluk, iyi bir başlangıç yaptık, diliyorum sürekliliği gelsin, devamlı olsun. Manavgat olarak hak ettiğimiz neticeye sezon sonunda ulaşalım, çünkü Manavgat tüm güzellikleri hak ediyor" dedi.

Manavgat Belediyespor'un 3-0 kazandığı karşılaşma sonrası sevincini futbolcularla kutlayan Teknik Direktör Ali Haydar Durusoy, "Lige galibiyetle başlamak güzel, oyuncularımı kutlarım. Güzel bir oyun oynadık lige iyi başladık önemli olan devamını getirmek destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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