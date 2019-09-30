Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele Manavgat Belediyespor, 2'nci hafta maçında Karaman Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan ve Dursun Can, Selçuk Gökgöz, Murat Aydın, Uğurcan Gökler'in yönettiği karşılaşma Karaman Belediyesporlu oyuncuların vuruşuyla başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan ve rakibine baskı kuran Manavgat Belediyesporlu oyuncular üst üste tehlike yarattı. 51'inci dakikada Manavgat Belediyespor atağında Fatih Gümüşel ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Engin Mustafa Manavgat Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 76'ncı dakikasında Karaman Belediyespor atağında ceza sahasının hemen dışında rakip oyuncuyu düşüren Manavgat Belediyespor'lu Tunahan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 84'üncü dakikada hakemin kararına itiraz eden Karaman Belediyesporlu Coşkun da ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ikinci yarısında sert müdahalelerle devam eden sakatlıklar yüzünden sık sık duraksadı. Hakem maçın sonuna 11 dakika ilave etti. Maçın normal süresi Manavgat Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın uzatma dakikalarında Manavgat Belediyespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi. Golün ardından Karaman Belediyesporlu futbolculardan topu kapan Fatih Gümüşel, ceza sahasında sert bir şutla maçın skorunu belirledi: 3-0. Bu sonuçla Manavgat Belediyespor 3 puanın sahibi oldu.

GOL MAÇIN BAŞINDA DA SONUNDA DA OLABİLİR

Manavgat Belediyespor Teknik Direktörü Ali Haydar Durusoy, karşılaşma sonrasında takımının galibiyetini oyuncularıyla kutladı. Maçın 90 dakika olduğunu, uzatmaları da unutmamak gerektiğini söyleyen Durusoy, "Gol oyun başında olabileceği gibi son dakikada da gelebilir. Oyuncularım hak ettikleri bir galibiyet aldı hepsini kutluyorum. Lig devam ediyor önümüzde 24 maçımız daha var, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN SÖZEN SOYUNMA ODASINDA

Karşılaşmanın ardından takımı soyunma odasında ziyaret eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, futbolcuları tebrik ederek, başarılarından dolayı kutladı. Her koşulda, en olumsuz şartlarda bile takıma sahip çıkan, takımını destekleyen, kucaklayan bir taraftara sahip olduklarını belirten Sözen, taraftarlara teşekkür etti.

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