Manavgat deplasmanda berabere kaldı

Manavgat deplasmanda berabere kaldı

07 Ekim 2019, Pazartesi 12:49
- A +
Manavgat deplasmanda berabere kaldı

 

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, deplasmanda Ortaca Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı.

Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Çağrı Oğuzhan Serpim, Ahmet Türkeş, Sinan Turgut ve Ali Ersan Şen yönetti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 50'nci dakikasında Ortaca Belediyespor Serhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Manavgat Belediyespor, beraberliği sağlamak için ataklarını arttırdı. 85'inci dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Engin skoru belirledi: 1-1.

Karşılaşmada Ortaca Belediyespor'dan 2, Manavgat Belediyespor'dan 3 oyuncu sarı kart gördü.

FOTOĞRAFLI

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...