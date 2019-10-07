Manavgat deplasmanda berabere kaldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, deplasmanda Ortaca Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı.
Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Çağrı Oğuzhan Serpim, Ahmet Türkeş, Sinan Turgut ve Ali Ersan Şen yönetti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 50'nci dakikasında Ortaca Belediyespor Serhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından Manavgat Belediyespor, beraberliği sağlamak için ataklarını arttırdı. 85'inci dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Engin skoru belirledi: 1-1.
Karşılaşmada Ortaca Belediyespor'dan 2, Manavgat Belediyespor'dan 3 oyuncu sarı kart gördü.
FOTOĞRAFLI