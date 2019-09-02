ANTALYA, (DHA) - BÖLGESEL Amatör Ligi'nde (BAL) hazırlıklarını sürdüren Manavgat Belediyespor, 22 Eylül'de başlayacak sezon öncesinde moral kahvaltısında bir araya geldi.

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonu öncesinde birlik ve beraberlik yemeği düzenledi. Manavgat Irmak Kıyısı'nda bulunan bir restoranda düzenlenen kahvaltıya kulüp yöneticileri ve teknik heyet de katıldı.

Manavgat Belediyespor'un, sezonun ilk maçını kendi evinde 22 Eylül Pazar günü Kepez Belediyespor'la oynayacağını belirten Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bütün futbolseverleri maçı izlemeye davet etti. Başkan Sözen, "Teknik heyetimiz ve futbolcularımız sezon öncesinde, yoğun çalışma dönemi geçirdi. Manavgat Belediyespor'umuzun birlik ve beraberlik içerisinde yaptığı kahvaltı dayanışma ve takım ruhunu arttıracaktır. Şampiyonluk mücadelemizin ilk maçında takımımıza destek için Manavgat Atatürk Stadyumu'nda olacağız. Bütün Manavgatlı hemşerilerimizi 22 Eylül Pazar günü takımımıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.

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