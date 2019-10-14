Manavgat Belediyespor evinde kazandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA)- BÖLGESEL Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi.

Maçın başlama düdüğüyle oyun kontrolünü eline alan Manavgat Belediyespor, Engin Ege'nin 17. dakikada köşe vuruşundan attığı kafa golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte kontrollü oyun sergileyen Manavgat Belediyespor, maçı 1-0'lık skorla kazanarak, 7. Grup'ta liderlik koltuğuna oturdu.

Müsabakayı çok sayıda Manavgat Belediyesporlu taraftarla takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sezon sonunda kupayı kaldıran taraf olacaklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, "Takımımızın gösterdiği mücadelenin bizi sezon sonunda hak ettiğimiz noktaya taşıyacağına inancım tam. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat Belediyespor 20 Ekim Pazar günü saat 15.00'de Denizli takımı olan Çal Belediyespor ile karşılaşacak.

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