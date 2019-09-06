Manavgat Belediyespor- Antalyaspor U19: 2-0

ANTALYA, (DHA) - BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele eden Manavgat Belediyespor, Antalyaspor U19 takımı ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

Manavgat Belediyespor, yeni sezon öncesinde Antalyaspor U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Manavgat Atatürk Stadyumu'nda oyanan karşılaşmada 33. dakikada Engin Ulutaş, 88. dakikada Muhammet Akdeniz'in attıı gollerle Manavgat Belediyespor sahadan 2- 0 galip ayrıldı.

BAŞKAN SÖZEN'DEN DAVET

Maçı Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yönetim kurulu üyeleri de izledi. Oyundan memnun kaldığını belirten Başkan Sözen, “Takımımızla çıkacağımız yeni sezonda şampiyon olacağımıza inancımız tam. Bu yolda gereken tüm fedakarlığı göstereceğiz. Şampiyonluk mücadelemizin ilk maçında takımımıza destek için Manavgat Atatürk Stadyumu'nda olacağız. Bütün Manavgatlı hemşerilerimizi 22 Eylül Pazar günü Kepez Belediyespor'la oynayacağımız maçta takımımıza destek vermeye davet ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI