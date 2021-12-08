MENÜ

Mamelodi Sundowns ligde mağlubiyeti unuttu

Güney Afrika PSL 14. hafta mücadelesinde, 31 puan 19 averaj ile lider durumda bulunan Mamelodi Sundowns, 22 puan 6 averaj ile 3. sırada yer alan Royal AM ile karşı karşıya geliyor.

08 Aralık 2021, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
- A +
Mamelodi Sundowns ligde mağlubiyeti unuttu

Güney Afrika Premier Ligi'nde 8 puan farkla lider durumda olan Mamelodi Sundowns sahasında lig 3'üncüsü Royal AM takımını konuk edecek.

Son 4 sezonun Şampiyonu olan Mamelodi Sundowns, maçın mutlak favorisi. Ligde son 21 maçını kaybetmezken son 8 maçının 7'sinde kalesini gole kapattı.

Deplasman maçlarında kötü performans sergileyen Royal AM takımı, ligde oynadığı son 21 maçın 19'unda galibiyet alamadı.

Oran Analizi

Mamelodi Sundowns için rakiplerine 5.5 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kaybetmedi.



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...