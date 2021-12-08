Mamelodi Sundowns ligde mağlubiyeti unuttu

Güney Afrika Premier Ligi'nde 8 puan farkla lider durumda olan Mamelodi Sundowns sahasında lig 3'üncüsü Royal AM takımını konuk edecek.
Son 4 sezonun Şampiyonu olan Mamelodi Sundowns, maçın mutlak favorisi. Ligde son 21 maçını kaybetmezken son 8 maçının 7'sinde kalesini gole kapattı.
Deplasman maçlarında kötü performans sergileyen Royal AM takımı, ligde oynadığı son 21 maçın 19'unda galibiyet alamadı.
Oran Analizi
Mamelodi Sundowns için rakiplerine 5.5 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kaybetmedi.