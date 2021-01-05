Mame Thiam, sezon başında Kasımpaşa’dan transfer edilmişti. Senegalli oyuncu, yaz aylarında oynanan hazırlık maçında Antalya karşısında hat-trick yapmış, kupada Sivas Belediye karşısında da 2 kez ağları sarsmıştı. Thiam, ligde ise gol sevinci yaşayamamıştı. Erol Bulut dünkü maçta öğrencisini 11’de oynattı. Genelde kanatta görev yapan 28 yaşındaki oyuncu bu kez ileri uçta şans buldu. Thiam, eski takımı karşısında adeta şov yaptı. Senegalli oyuncu, ilk yarıda 2 kez ağları sarstı, bulduğu bir net fırsattan ise yararlanamadı.

Savunmayı da unutmadı

Ligde ilk kez eski takımı Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayan Mame Thiam, arkadaşlarına da birçok pozisyon hazırladı ancak bunlar değerlendirilmeyince, hanesine asist yazdıramadı. Yıldız futbolcu, hücumda etkili olduğu kadar savunmasına da yardım etmeye çalıştı. Thiam 3 top kaptı, 1 uzaklaştırma yaptı ve rakibin bir şutunu engelledi. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin galibiyetinin mimarı olmayı başardı.



