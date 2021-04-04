Mame Thiam'dan Aytaç Kara paylaşımı... Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımın tek golünü atan Aytaç Kara'nın paylaşımına eski takım arkadaşı ve Fenerbahçeli Mame Thiam'dan yorum geldi.

Aytaç Kara Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Oynayan, oynamayan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Kasımpaşa'dan takım arkadaşı olan Fenerbahçeli Mame Thiam ise Kara'nın bu paylaşımının altına "Aytaç Kakaa" yorumunda bulundu.

Mame Thiam'ın formasını giydiği Fenerbahçe ise yarın Süper Lig'de 32. hafta maçında Denizlispor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takım mücadeleyi kazanırsa yeniden şampiyonluk yarışının içine dahil olacak.



