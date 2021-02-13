Mame Thiam atıyor, Fenerbahçe kazanıyor!

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, bu sezon 8. kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig’de gol sayısını 6’ya çıkaran Thiam, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 kez ağları havalandırdı.

Ligde Kasımpaşa maçında 2 gol atan Senegalli futbolcu, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük müsabakalarında da birer kez skor tabelasını değiştirdi. Thiam, bu gollerin hepsini ilk yarıda buldu.

Mame Thiam, kupada ise Sivas Belediyespor karşılaşmasında 2 gole imzasını atmıştı. Öte yandan sarı-lacivertli takım, Thiam’ın gol sevinci yaşadığı tüm maçlardan galip ayrıldı.