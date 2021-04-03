Mame Diouf: Galatasaray'a karşı önemli bir galibiyet aldık
Galatasaray'a karşı Hatayspor adına 2 gol atan Mame Diouf, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Diouf, Ömer Erdoğan'ın verdiği direktifleri iyi yaptıklarını ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Ligin flaş takımlarından olan Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında takımın 2 golüne imza atan Mame Diouf, yayıncı kuruluşa "Galip gelmek çok güzeldir. Tatilden döndükten sonra çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Hocamızın direktiflerini yerine getirdik. Galatasaray'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Aslında hep bunun için çalıştım. Ait olduğum takıma karşı ne verebilirim. Her zaman aynı şeyi yapıyorum, her zaman daha itiyorum kendimi." sözlerini sarf etti.