Ligin flaş takımlarından olan Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Maç sonrasında takımın 2 golüne imza atan Mame Diouf, yayıncı kuruluşa "Galip gelmek çok güzeldir. Tatilden döndükten sonra çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Hocamızın direktiflerini yerine getirdik. Galatasaray'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Aslında hep bunun için çalıştım. Ait olduğum takıma karşı ne verebilirim. Her zaman aynı şeyi yapıyorum, her zaman daha itiyorum kendimi." sözlerini sarf etti.